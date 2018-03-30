Hollanda Kuzey Denizi'nde üç yeni rüzgar çiftliği kuruyor

Enerji ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Hollanda, Kuzey Denizi'nde üç yeni rüzgar enerjisi parkı kuruyor .
Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan yeni rüzgar çiftlikleri için Schiermonnikoog, Petten ve IJmuiden açıklarında üç alan belirledi. Parkların inşasına 2024 yılında başlanacak.
Enerji gereksiniminin rüzgar santrallerinden karşılanması, hükümetin önceliklerinden biri. Hollanda 2030 yılında elektrik ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi parklarından karşılamayı planlıyor.
Kuzey Denizi'ndeki rüzgar çiftliklerinden elde edilen elektrik miktarı 2023 yılında 4,5 gigawatt olacak. Bu rakam yeni kurulacak 3 parkla birlikte 2030 yılında 7 gigawatta ulaşacak.
Yeni kurulacak rüzgar çiftlikleri için yaklaşık 20 milyar euroluk yatırım yapılacak. Bu proje ile 2024 -2030 yılları arasında 10 bin kişiye iş olanağı yaratılacak.
Rüzgar enerjisi parklarının yapımına talip olan şirketler, 2021 yılından itibaren başvuruda bulunabilecek.
Hollanda, rüzgar çiftliklerini sürdürülebilir enerjiye geçiş için bir köprü olarak görüyor. Ülkedeki enerji ihtiyacının yüzde 80'i içten yanmalı motorlar tarafından karşılanıyor.
Bu bağımlılığı azaltmak için hükümet, 2030'dan sonra da yeni rüzgar çiftliklerinin kurulmasını planlıyor.
Avrupa rüzgar enerjisi piyasasının yüzde 25'i Hollanda'nın elinde
Bu amaçla aralarında balıkçılar, sahil kentlerinin sakinlerinin de bulunduğu çeşitli kesimlerle görüşmeler yapılarak, yeni alanlar belirlenmeye çalışılıyor.
Hollanda, Avrupa rüzgar enerjisi pazarının yüzde 25'ini elinde bulunduruyor. Yeni yatırımlarla birlikte bu pay daha da artacak.
Hükümet, ABD ve Asya'ya enerji ihracatı şansını da değerlendirmek için çalışmalar yapıyor.
Norveç ve İsveç kökenli enerji firmaları da, Hollanda açıklarında rüzgar çiftlikleri kurmak için hazırlık yapıyor.
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