Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da “Ermeni soykırımı anıtı” açılıyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 1915 olaylarında hayatını kaybedenlerin anısına 'soykırım anıtı' açılacak. Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan ve üç parçadan oluşan anıt, Amsterdam'daki Ermeni-Apostolik Kilisesi'nin dış duvarına monte edilecek.
Anıt, Ermenistan hükümet temsilcilerinin de yer aldığı heyetin katılımıyla 21 Nisan'da açılacak.
Bu, Hollanda'da açılan ilk anıt değil. Ancak en göze çarpanı olacak. Daha önce Almelo kentindeki Ermeni Kilisesi'nin bahçesine ve Assen kentindeki mezarlıkta iki ayrı anıt açılmıştı.
Amsterdam'daki 3 metrelik anıt ise, kent merkezindeki Krom Boomssloot ile Keizerstraat'ın köşesinde görünür noktada olacak.
Ermenistan'da yerel bir sanatçı tarafından yapılan anıt, 3 parçadan oluşuyor. Taştan yapılan anıtın ortasında bir haç ve etrafında süslemeler yer alıyor. Anıtın üzerinde Ermenice ve Hollandaca yazılar yer alıyor.
Amsterdam Belediyesi tarafından Ocak ayında izin verilen anıt için gerekli olan 13 bin euro, Ermeni cemaati tarafından toplandı.
Sint Grigor Narekats Kültür Vakfı Başkanı Vahan Avakyan, 24 Nisan'da yapılacak "soykırım anmasını' gölgelememek için anıtın 21 Nisan'da açılacağını söyledi.
Avakyan, Parool gazetesine yaptığı açıklamada, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Suriye'ye sürgün edilen Ermeniler'in 800 bin ile 1,5 milyon kayıp verdiğini öne sürdü. "Soykırım kurbanı olmayan hemen hemen hiç Ermeni ailesi yok" görüşünü savunan Avakyan, kurbanların toplu mezarlarda kaybolduğunu ileri sürdü. Ermeni yetkili, anıtın geride kalanlara o kurbanları anma şansı vereceğini söyledi.
Avakyan'ın verdiği bilgiye göre, anıtın açılışına aralarında diaspora bakanının da yer aldığı Ermenistan'dan bir heyet katılacak. Ayrıca Hollandalı birçok siyasetçiye de açılış için davetiye gönderildi.
Avakyan'a göre, anıtın açılması "soykırımının" tanınması için önemli. Hollanda Meclisi, Şubat ayında "1915 yılında Anadolu'da yaşanan olayların soykırım olarak tanınmasını" içeren tasarıyı kabul etmişti. Ankara, Hollanda Meclisi'nin aldığı kararı tepkiyle karşılamıştı. Hollanda hükümeti ise, meclisin aldığı karara katılmadığını, "soykırımı tanımadığını" açıkladı.
Ancak buna rağmen Hollanda hükümeti, 24 Nisan'da yapılacak anma için Ermenistan'a bakan düzeyinde heyet gönderecek. Tasarıya "evet" oyu veren Türkiye kökenli 5 milletvekili, hükümet yanlısı Türk medyası tarafından "hainlikle" suçlanmıştı. "Soykırımın tanınması" önerisine sadece Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK'in 3 üyesi karşı oy vermişti.
Amsterdam, Hollanda'da Türkiye kökenli göçmenlerin en yoğun olduğu kentlerden biri. Vahan Avakyan, bu nedenle provokasyon olasılığını gözardı etmediklerini belirtiyor. Ancak Ermeni yetkili, "soykırım anıtının" açılması ile ilgili olarak herhangi bir sorun beklemediklerini vurguluyor.
Anıtın açılışı için sadece DENK yöneticilerine davetiye gönderilmemiş.
Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (HTİKDF), 21 Nisan'da açılacak anıta tepki gösterdi. HTİKDF başkanı Ömer Altay, anıtın Amsterdam'da hem Türk hem de Ermeni toplumu arasında gerginlik ve huzursuzluğa yol açacağını savundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.