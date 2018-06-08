Hollanda’daki Türkler giderek daha fazla dindarlaşıyor

- Getty Images Hollanda'daki Türkler

Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Dairesi'nin (SCP) araştırmasına göre ülkede yaşayan Türkiye ve Fas kökenli Müslümanlar, son 10 yılda giderek daha fazla dine bağlandı. Daha fazla kişi camiye gitmeye, daha çok kadın başını örtmeye başladı.

Araştırmaya göre, "Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında son dönemde artan gerginlik ve buna bağlı dışlanma hissi" Müslümanların dine bağlanmasındaki etkenlerden biri.

SCP'nin Türkiye ve Fas kökenlileri araştırmasının nedeni, ülkedeki en büyük iki Müslüman grubu incelemek istemesi.

Hollanda'ya Türkiye'den gelenlerin yüzde 86'sı, Fas'tan gelenlerin ise yüzde 94'ü kendisini "Müslüman" olarak tanımlıyor.

Rapora bakılırsa, Hollanda toplumunun baskıcı tavrı, göçmenler arasında inancı, Müslüman kimliğini ve bir topluma ait olmayı daha da çekici kılıyor. Toplumda İslam hakkındaki olumsuz görüş, Müslüman toplumunu din konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaya teşvik ediyor.

5 grupta değerlendirildiler

SCP'nin araştırmasında, Türkiye ve Fas kökenli Müslümanlar 5 ayrı grupta değerlendirildi. Bunlar şöyle:

Laik : kendisini Müslüman olarak tanımlıyor ama pratikte fazla bir şey yapmıyor. Helal besinler yiyor, oruç tutuyor

: kendisini Müslüman olarak tanımlıyor ama pratikte fazla bir şey yapmıyor. Helal besinler yiyor, oruç tutuyor Kültürel : Camiye gitmiyor ve pek dua etmiyor ancak, inanca önem veriyor. İslam hakkındaki olumsuz yorumlardan inciniyor. Helal besinler yiyor.

: Camiye gitmiyor ve pek dua etmiyor ancak, inanca önem veriyor. İslam hakkındaki olumsuz yorumlardan inciniyor. Helal besinler yiyor. Seçici : İnancına kendi yorumunu katıyor. Bir bölümü düzenli olarak camiye gidiyor ama beş vakit namaz kılmıyor. Helal gıdaya ve oruca önem veriyor.

: İnancına kendi yorumunu katıyor. Bir bölümü düzenli olarak camiye gidiyor ama beş vakit namaz kılmıyor. Helal gıdaya ve oruca önem veriyor. İnançlı : Hemen hemen bütün dini emirleri yerine getiriyor ama sıklıkla caniye gitmiyor. Bu kesim büyük ölçüde kadınlardan oluşuyor.

: Hemen hemen bütün dini emirleri yerine getiriyor ama sıklıkla caniye gitmiyor. Bu kesim büyük ölçüde kadınlardan oluşuyor. Katı: Sürekli camiye gidiyor, tüm dini emirleri uyguluyor ve bütün Müslümanların bunu yapması gerektiğine inanıyor.

SCP'ye göre, Hollanda'daki Müslümanlar giderek daha fazla "inançlı ve katı" grubuna dahil oluyor. Türkiye kökenliler arasında bu oran son 10 yılda yüzde 37'den yüzde 45'e yükseldi. Faslılar arasında da yüzde 77'den 84'e ulaştı.

Araştırmaya göre, Hollandalı Müslümanların yüzde 0,5'i selefist. Yüzde 8'i de aşırı dinci. Müslümanların yüzde 10'u da "dini amaçlı şiddeti" onaylıyor.

Her 3 Müslümandan ikisi 'ayrımcılığa' dikkat çekti

Her üç Müslümandan ikisi, sıkla ayrımcılığa uğradığını ve Hollandalıların İslam hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu düşünüyor.

Bu görüş en fazla "seçici Müslümanlar" olarak adlandırılan grupta yaygın. SCP'ye göre, çoğunlukla genç ve fazla inançlı olmayan bu kesim, Hollanda toplumuna daha yakın. Bu yüzden de ayrımcılığı daha yakından hissediyor.

Uzun süre laik bir toplumda yaşayan inançlı göçmenler uzun vadede daha az dindarlaşıyor. Ancak Hollanda'daki durum bunun tam tersi, çünkü göçmenler kendi sosyal çevresinde yaşıyor. Bu çevre laik değil. Başka düşüncelerle pozitif bir ilişkileri yok.

Bu nedenle de, Hollandalıların olumsuz yaklaşımı, Müslüman göçmenlerin kendi kökleri ile bağ kurmasına ve dini kimliğini ön plana çıkarmasına yol açıyor.

İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

Wilders'ten ödüllü 'Muhammed Peygamber karikatür yarışması'

Hollanda'da İslam karşıtı propaganda filmine savcılıktan onay

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER