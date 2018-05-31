Hollandalı hekimler Sigarayı Bırakma Günü'nde sokaklarda: 'Buyurun kartım, kanser olursanız beni arayın!'

Hollandalı hekimler, 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde ülkedeki hastalık ve buna bağlı ölümlerin bir numaralı nedeni olan sigaranın zararlarına dikkati çekebilmek için çarpıcı bir kampanya başlattı.
Beyaz önlükleri ile sokağa çıkan hekimler, tiryakileri çevirerek, sigaranın yol açtığı zararları anlattı.
Hekimler, "Bakıyorum sigara içiyorusunuz. Büyük olasılıkla bir doktora ihtiyacınız olacak. Bırakmak ister ya da kanser olursanız beni arayın" diyerek tiryakilere kartvizitlerini dağıttı.
Hollandalı hekimlerin bu etkinliği kampanya filmine dönüştürüldü.
Film bugünden itibaren ülke çapında gösterilmeye başlandı.
Kampanyaya katılan göğüs hastalıkları uzmanı Noor Rikkers, her gün klinikte sigaranın yol açtığı korkunç sonuçlar ve insanların büyük üzüntüsü ile karşı karşıya kaldıklarını vırgulayarak, bu konuda halka daha fazlasını göstermek istediklerini söylüyor.
Rikkers'e göre, sigara ülkedeki en öncelikli sağlık sorunu. Birçok insan sigaranın akciğer kanserine yol açtığını biliyor ama, rahim ve testis kanseri başta olmak üzere diğer hastalıklar konusunda yererli bilgiye sahip değil.
Hollandalı uzman, kalp damar rahatsızlıkları ve çocuklardaki solunum yolları ve kulak enfeksiyonlarının da pasif içicilik sonucu ortaya çıktığına işaret ediyor.
Hollandalı hekimler, 31 Mayıs nedeniyle, kamuoyuna bir uyarı açıklaması yaptılar. Sigara içenlerin, doktora başvurduğunda çoğu zaman geç kaldıkları vurgulanan açıklamaya göre, tek hayali emekli olduktan sonra karavanla Avrupa'yı dolaşmak olan bir tiryaki, o günü göremeden kansere yenik düşüyor.
Sigara nedeniyle rahim kanserine yakalanan genç bir kadın, bir daha asla çocuk sahibi olamıyor. Ya da bebeklerdeki beşik ölümü, sigara içen ebeveynlerin çocuklarında iki kat daha fazla görülüyor.
Hükümete bağlı kuruluşlar tarafından hazırlanan sigara tiryakiliği analizine göre, eğitim düzeyi ile sigara kullanımı arasında doğrudan bağlantı var. 25-45 yaş arasındaki düşük eğitimli erkeklerin yarıdan fazlası sigara kullanıyor.
İyi eğitimli erkeklerin ise, sadece beşte biri tiryaki. Düşük eğitimli her üç kadından biri sigara kullanıyor. Yüksek eğitimli kadınlarda sadece on kişiden bir sigara içiyor.
Trimbos Enstitiüsü'nden epidemiyolog Esther Croes, düşük ve yüksek eğitimliler arasındaki sigara kullanımı konusundaki farkın kaygı verici olduğunu söylüyor.
Croes, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, düşük eğitimlilerin sigarayı bırakmak isterken daha fazla içtiklerini vurguluyor. Croes'a göre, erken yaşlarda sigaraya başlayan bu kesim, işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve barınma sorunu gibi nedenlerle giderek daha fazla içiyor.
Sigara karşıtı kampanyaları yetersiz bulan Esther Croes, sağlık ve bakım sektörü, hükümet ve tüm toplumun bu konuda etkin bir işbirliği yapmasını öneriyor.
Bağımlılık konusunda ulusal çapta çalışmalar yapan Trimbos Enstitüsü, sigara konusunda en etkili çözümün genel bir zorunlu yasak olduğunu savunuyor.
Hollanda'da 2016 yılında yüzde 24 olan sigara içenlerin oranı, geçen yıl yüzde 23'e geriledi.
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