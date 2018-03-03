Wilders, " Vladimir Putin, onun hakkında ne düşünürseniz düşünün, bir lider. Politikasını oldukça fazla eleştiriyorum. Ancak Trump'ı lider olarak alkışladığım gibi Putin'i de alkışlıyorum. Avrupa'da böyle bir liderin eksikliğini duyuyoruz. Varlık gösteremeyen Avrupa'da, günümüzde yaklaşık 30 ülke bir araya geldi ve hala anlam ve kimlik eksikliği olduğu yerde genişlemeye çalışılıyor. Bu yüzden Sayın Trump ve Putin'in kendi liderlerimizden daha uygun olduğuna inanıyorum." dedi.

"Rusya, çok fazla ortak çıkarı paylaşan, düşman olarak görmediğim bir ülke. Birçok düşmanlık, çok fazla düşmanlık var. Rusya bizim düşmanımız değil. Rus halkı kesinlikle düşmanımız değil. Birbirimizi daha iyi anlamalı, birlikte çalışmalı ve Rus korkusu ya da savaş zamanı konuşmaları yapmamalıyız" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 12 yıl önce görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifasını veren Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra olayıyla ilgili ise 'rezalet' yorumunda bulundu.

"Her şey yalan olduğu için istifa etmek zorunda kaldı, hepsi Rus korkusu ve sahte haberlerdi. Bu işler böyle yürümüyor. Rusya ve Amerika gibi müttefiklere ihtiyacımız varsa, sorumlu ve yetişkin konuşmaları yapmalıyız" ifadelerinde bulundu.

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