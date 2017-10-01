Hollandalı yıldız golle tanıştı

Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın sezon başında Sunderland'den transfer ettiği Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, Trabzonspor mücadelesinde ilklere imza attı. Siyah-beyazlı forma ile ilk kez 11'de başlayan başarılı oyuncu, bu sezonki ilk golünü attı.

Lens, mücadelenin 58. dakikasında Beşiktaş'ı bordo-mavili ekip karşısında 2-1 öne geçiren golü atarak, derbide kırmızı kart gören ve Trabzonspor karşısında sahada olmayan Quaresma'nın yokluğunu aratmadı.