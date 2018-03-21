Hollanda’ya şifa verdi

Hollanda'da yaşayan Muhammet ve Esra Çakır çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan 4 yaşındaki Bade Çakır’a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.

Akrabaları arasında yapılan taramada ilik bulunamayınca Dünya Kemik İliği Bankası’na başvuruldu. Ancak oradan da olumlu sonuç çıkmadı. Rotterdam kentindeki Erasmus Hastanesi’nde tedavi gören küçük çocuk için önce Hollanda’da ardından Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ilik bağışı kampanyaları yapıldı. Hollanda’da yaşayan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki İrem Çağan, hastaneye giderek Bade için gönüllü donör oldu. Ancak Çağan’ın iliği Bade’ye uyumlu çıkmadı. Küçük Bade ilik bulunamadığı için 2 yıl önce yaşamını yitirdi.

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57 YAŞINDAKİ ERKEK HASTAYA NAKLEDİLDİ

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Hollanda vatandaşı olan ve 6 yaşından beri uğraştığı kick boksta Hollanda milli takımına seçilen İrem Çağan, Bade’nin üzüntüsünü yaşarken Hollanda Kemik İliği Bankası’ndan arandı. Yetkililer, iliğinin bir hastayla eşleştiğini ve hâlâ gönüllü olup olmadığını sordu. Testlerde olumsuz bir sonuç çıkmayınca İrem ilik bağışında bulunmak üzere Leiden şehrindeki hastaneye gitti. Yaklaşık 4 saatlik bir işlemin ardından İrem’den alınan ilik, ismi açıklanmayan 57 yaşındaki erkek hastaya nakledildi. Hollandalı hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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CANLI YAYINDA ANLATTI

NTR televizyonu, ilik nakliyle ilgili düzenlenen ve canlı yayınlanan programa İrem Çağan’ı da davet etti. Programda neden donör olduğunu ve bağışta bulunurken yaşadıklarını anlattı. Kök hücre bağışçısı olmanın kan vermek kadar kolay bir işlem olduğunu belirten Çağan, “Kök hücre vücudumuzda bolca bulunan ve eksildiğinde hemen tamamlanan hücreler. Kan vermek kadar kolay bir işlem. Böyle bir hücreyle son anlarını yaşayan bir hastaya tekrar hayata tutunma imkânı verebiliyoruz. İliğim Bade’ye uyumlu çıkmadığı zaman çok üzülmüştüm ama başka bir hastaya yardımcı olmak biraz olsun teselli oldu. Keşke Bade’ye de uyumlu çıksaydı ve şu an yaşasaydı” dedi.