Hollywood, yarın gece yapılacak Oscar Ödül Töreni’ne kilitlendi. Bu yılki ödüller, Amerikan sinema sektörünü sarsan taciz ve tecavüz skandalının gölgesinde yapılacak. Gazete Habertürk'teki habere göre; konuşmaların hedefinde ise kuşkusuz ekim ayında patlak veren skandalın kahramanı Harvey Weinstein olacak.
Weinstein, Oscar Ödülleri’ni belirleyen Amerikan Sinema Sanatları Akademisi üyeliğinden de çıkarılmıştı. Ancak Weinstein’ın heykeli ödül törenine çok yakın bir noktada sergileniyor olacak. Los Angeles’ta yaşayan sokak sanatçısı Plastic Jesus, ödül törenine yakın bir noktaya Weinstein’ın bir heykelini kondurdu.
Eserine “Castin Couch” (Oyuncu Seçim Koltuğu) adını veren Jesus, Weinstein’ı yakası açık bir ipek robdöşambr ile altın sarısı bir koltukta otururken betimlemiş. Heykel, Hollywood’un Ünlüler Kaldırımı’nda Elvis Presley’in yıldızının önüne konuldu. Jesus, eserinin taciz ve tecavüzün Hollywood kültürünün bir parçası olduğunu anlattığını belirtti.
Harvey Weinstein, aralarında Angelina Jolie, Cara Delevingne gibi isimlerin bulunduğu 93 kadına taciz ve tecavüzle suçlanıyor.
Oscar paketinde biber gazı hediye
Taciz ve tecavüz skandalının ardından, bu yıl Oscar kazananlara dağıtılacak hediye paketine ‘savunma amaçlı’ bir biber gazı spreyinin de eklendiği açıklandı. Anahtarlıklı biber gazı spreyinin 3 farklı rengi var.
Sponsorların sunduklarından oluşan Oscar hediye paketinin maddi değerinin 100 bin doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Pakette Tanzanya’da 12 günlük tatil ve 24 ayar altından yüz bakım seti ve pırlanta bir gerdanlık da var. Ödül paketi, en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen dallarındaki adaylara da verilecek.
DNA testi de var
Paketteki diğer hediyelerden bazıları şunlar:
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