Antalya’da müstakil bir evdeki para kasasını hedef alan 4 hırsızın eve girebilmek için gösterdikleri çaba, Hollwood filmlerinin sahnelerini aratmadı. Önce evin bahçesindeki bekçi köpeği etkisiz hale getiren maskeli şahıslar, daha sonra su dolu kovaya alarmı soktular. Güvenlik kameralarının yönünü değiştirerek eve girmeyi başaran hırsızlar, para dolu kasaya ulaştıklarında ise kasanın boş olduğunu anlayınca şoka uğradı.

İHA'nın haberine göre, bundan yaklaşık 2 ay önce Kepez ilçesi Ermenek Mahallesindeki müstakil bir eve girebilmek için günler öncesinden keşfini yapan hırsızlar, içerideki para kasası için hazırladıkları planı bir bir uygulamaya başladı. Akşam 22.00 sıralarında eve gelen maskeli 4 şahıs, ilk olarak evin bahçesindeki bekçi köpeğini ucunda ip bulunan demir çubukla yakalamaya çalıştı. Bu amaçlarına ilk etapta ulaşamayan hırsızlar, köpeği tedirgin edip kulübesine sokmayı başardı. Ardından hırsızlardan bir tanesi, duvardan atlayıp bahçeye girerek köpeği kulübesine kilitledi. Güvenlik kamerası ve alarmı da fark eden hırsızlar, ilk olarak yanlarında getirdikleri su dolu kovaya alarmı sokarak etkisiz hale getirdi, ardından kendilerini çeken güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra evin penceresinden giren 4 hırsız, hayallerinde kurdukları para dolu kasaya ulaştı. Kasayı açan şahıslar, içinin boş olduğunu görünce şoka uğradı. Bir anda hayalleri suya düşen hırsızlar, evden hiçbir şey almadan olay yerinden uzaklaştı.

Sabah evine hırsız girdiğini fark eden mülk sahibi ise, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntüleri izleyince hırsızların uyguladığı yöntem karşısında hayretlere düştü. Şahısları kameralardan tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızların S.Ç, B.Ç, M.A. ve T.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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