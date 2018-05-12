Cadde'de yer alan habere göre; Bir dönemin efsane dizisi 'Sex and the City'de 'Carrie Bradshaw’un bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi 'Mr. Big’i canlandıran ABD’li oyuncu Chris Noth, Endonezyalı iş adamı David Salman’ın 85’inci yaş günü partisi için İstanbul’a geldi. Partiye katılan ünlü yıldız, ertesi gün İstanbul turuna çıktı.



Üçüncü kez geldiği İstanbul’u çok sevdiğini belirten Chris Noth’a şehir turunda dostları Alfonso Garcia ve Brian Foster ile Şebnem Mardini de eşlik etti. Önce Balat’taki bir kafede arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü aktör, daha sonra berbere gitti.



Sinekkaydı tıraşın ardından berberle hatıra fotoğrafı çektiren Chris Noth, tura Eminönü’nde devam etti. Ayasofya’yı da Noth, İstanbul’a tekrar geleceğini söyledi.

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