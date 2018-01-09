Nicole Kidman, oyunculukta ilk günkü heyecanının devam ettiğini söyledi.



50 yaşındaki Avustralyalı aktris, "Özellikle seçmelerde, tiyatro okuluna yeni başlamış bir öğrenci gibi heyecanlanıyorum. Girdiğim seçmedeki rolü kaptığımda ise her zaman kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.



Nicole Kidman