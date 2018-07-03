Holosko: Vodafone Park'ta oynamak istiyorum

Beşiktaş'ta uzun süre oynayan ve futbol hayatına Slovakya'da devam eden Filip Holosko siyah beyazlıların Samorin'de yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Antrenman sırasında açıklamalarda bulunan Holosko, Beşiktaş, benim memleketime geldi. Çok mutluyum. Eski takıma ve çocuklara merhaba demek istiyorum dedi.
Eski takım arkadaşları ile bir araya geldiğini söyleyen Holosko, Tolga Zengin var, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Mustafa Pektemek. Hepsi benim arkadaşlarım ve onlarla Beşiktaş zamanında oynadım ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI SEYREDİYORUM
Beşiktaş'ın ilk kez memleketine geldiğini belirten Slovak futbolcu, Beşiktaş ilk defa benim memleketime geldi. Beşiktaş geldiği için çok mutluyum. Geldim ve idmanı seyrettim. Unutmadım Beşiktaş'ı. 7 sene Beşiktaş'ta oynadım, bir kupa kazandım, bir şampiyonluk kazandım. Maçları seyrediyorum. Geçen sene Münih'teki Şampiyonlar Ligi maçını izledim. İki sene önce Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı son maç olan Osmanlıspor maçında Vodafone Park'a geldim diye konuştu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI, DÜNYANIN EN İYİSİ
Türkiye'ye dönmek gibi bir planı olmadığını belirten Holosko, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. 9.5 sene Türkiye'de oynadım. Sonra Sydney'e gittim, çok uzağa gittim. Orada da güzel bir hayat var. Ama benim kariyerimde oynadığım en iyi takım Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı, dünyanın en iyi taraftarı, hep söylüyorum. Geçen sene Slovakya'ya geri döndüm, 2 yıllık imza attım. Geçen sene ikinci olduk, inşallah bu sene şampiyon olacağız. 3 şampiyonluğum var. Biri Beşiktaş'ta, biri Sydney'de, diğeri de Çek Cumhuriyeti'ndeydi. İnşallah şimdi benim memleketimde de şampiyonluk kazanacağım dedi.
ÇOK İYİ HOCALARLA ÇALIŞTIM
Beşiktaş'ta çok iyi hocalarla çalıştığını söyleyen Holosko, Ben her zaman yüzde yüzümü veriyorum takımlara. Ersun hocaya çok teşekkür etmek istiyorum. O beni ilk Türkiye'ye getirdi. Ertuğrul Sağlam, o da beni Beşiktaş'a getirdi. Mustafa Denizli'ye de teşekkür etmek istiyorum. Onunla bir kupa, bir de lig kazandım. Çok hoca var. Yabancı isimler, Schuster, Bilic, Carvalhal... Çok hocayla çalıştım Beşiktaş'ta. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum açıklamasını yaptı.
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK KARTAL
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş ile karşılaşma ihtimalleri olmasının hatırlatılması üzerine Filip Holosko, Biz şimdi birinci elemeden başlıyoruz. 12 Temmuz'da ilk maçımızı yapacağız. Beşiktaş da ikinci elemede başlıyor. İyi takımlar var. Belki Beşiktaş'la eşleşiriz. Çok istiyorum. Çok iyi bir rakip. Belki çok az şansımız var. Ama Vodafone Park'ta oynamak istiyorum.
İnşallah üçüncü elemede Beşiktaş ile eşleşiyoruz. Eve geliyorum, Vodafone Park'a. Her zaman her yerde en büyük Kartal dedi.
Son olarak 'Holosko artı bir miktar para' esprisi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Holosko, Zamanında Beşiktaş'ta oynarken, bir dizi vardı. Bir dizide bu söylenmiş, bir adam söylemişti bana da diyerek sözlerini noktaladı.
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