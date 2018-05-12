Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig düellosu

Holstein Kiel ve Eintracht Braunschweig, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Holstein Kiel 53 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Eintracht Braunschweig 39 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Holstein Kiel, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Eintracht Braunschweig son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Holstein Kiel galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Eintracht Braunschweig galibiyet oranı 2.10. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Holstein Kiel son hafta oynanan Eintracht Braunschweig maçında 2-1 kazandı.

Eintracht Braunschweig ise Holstein Kiel karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Holstein Kiel, 30 gol attı ve 17 gol yedi.

Eintracht Braunschweig ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Braunschweig, 15 gol atarken 19 gol yedi.