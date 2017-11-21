Honda 255 bin aracını geri çağıracak

Japon araç üreticisi Honda, sitesinden yaptığı açıklamada 2013- 2017'de üretilen Spirior ve Elysion modellerini de kapsayan 254 bin 650 aracın geri çağırılacağını bildirdi.

Geri çağırma işleminin Ocak 2018’de başlayacağı ifade edilen açıklamada, açma ve kapama sırasında hareket eden tuşların zamanla hasar gördüğüne vurgu yapılarak bu sorunların ücretsiz onarılacağı belirtildi.

Honda araç çağırma