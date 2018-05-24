Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’da özel bir jetin Toncontin Uluslararası Havalimanı’na inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İkiye bölünen beyaz Gulfstream jetinde şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Jetin Teksas’tan yola çıktığı ve yaralanan yolcuların ABD vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Twitter’dan yaptığı açıklamada yaralıların iyi durumda olduğunu açıkladı. Toncontin Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine yakın ve dağlar arasında yer almasıyla pilotlar için dünyanın en zorlu havaalanları arasında yer alıyor.

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