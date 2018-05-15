Honefoss - Fredrikstad maçı istatistikleri

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Honefoss, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Fredrikstad takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Honefoss, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Fredrikstad, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; Honefoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fredrikstad galibiyet oranı 0.00.

Honefoss son haftadaki Jerv müsabasında 2-1 yenildi.

Fredrikstad ise Kristiansund BK maçında 1-4 yenildi.

Honefoss, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Fredrikstad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fredrikstad, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.