Honefoss - Odd Grenland B karşılaşma önü

Honefoss ve Odd Grenland B, 03 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Honefoss 4 puanla 13. sırada, Odd Grenland B 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Honefoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Odd Grenland B son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; Honefoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Odd Grenland B galibiyet oranı 0.00.

Honefoss son haftadaki Nest Sotra müsabasında 0-3 yenildi.

Odd Grenland B ise Fram Larvik maçında 6-1 yenildi.

Honefoss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Honefoss, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

Odd Grenland B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odd Grenland B, 1 gol atarken 7 gol yedi.