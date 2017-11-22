Hong Kong'da en pahalı evin satıldığı gün 620 daireye 88 bin aile başvurdu

Daire fiyatlarının yüksekliği ve nüfus yoğunluğuyla bilinen Hong Kong emlak emlak sektöründe aynı gün iki inanılması güç olay yaşandı.
İsmi açıklanmayan bir alıcı ülke tarihinin en pahalı daire alımını gerçekleştirdi. South China Morning Post haberine göre alıcı iki daire için 149 milyon dolar ödedi.
425 metrekare kullanım alanına sahip ilk ev için 76.8 milyon dolar ödenirken, 394 metrekarelik diğer apartman dairesinin fiyatı ise 71.7 milyon dolar. Yaklaşık 182 bin dolar değerindeki metrekare fiyatıyla bu ev ülkenin en pahalı evi de oldu.
60 METREKARE İÇİN 20 YILLIK MAAŞ
Uluslararası finans kuruluşu UBS'e göre Hong Kong şu anda emlak fiyatlarının dünyada en yüksek olduğu yer fakat aynı zamanda kişi başına yaşam alanı sadece 14 metrekare.
Ortalama nitelikleki bir ücretlinin şehir merkezinde 60 metrekarelik bir ev alabilmesi için 20 yıllık maaşını gözden çıkarması gerekiyor.
Öte yandan, bir tarafta ülkenin en pahalı evinin satışının yapıldığı Hong Kong'da aynı gün 620 devlet destekli konut için 88 bin aile başvurdu. Söz konusu evler piyasa fiyatının yüzde 30 altına satılıyor ve inşaatını da kâr amacı gütmeyen taşeronlar yapıyor.
2002 yılında emlak fiyatlarının düzelmesi için durdurulan uygulamaya 2013 yılında yeniden start verilmişti.
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