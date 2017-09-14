Hong Kong mücevher fuarı ne zaman başlayacak?

Mücevher sektörünün en önemli fuarı olarak gösterilen September Hong Kong Jewellery and Gem Fair’in 15-19 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenleneceğini anımsatan Güner, MİB tarafından düzenlenen organizasyon ile 3 G ve 5 C salonlarında 690 m2 alanın Türk pavillionu olarak kullanılacağını belirtti.

Türkiye olarak dünyanın en önemli mücevher alım heyetlerini İstanbul’a getirmeye çalıştıklarını ve bunda önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Güner sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya çapında pek çok önemli alıcıyı getirdik, ancak hala dünyanın en önemli alım heyetlerinin ilgi gösterdiği fuar Hong Kong fuarı… Biz de bu fuara etkili katılım göstererek henüz İstanbul’a getiremediğimiz alıcılara ulaşmayı hedefliyoruz. Yavaş ama emin adımlarla sektörümüzü ve ihracatımız geliştiriyoruz. Türkiye olarak halen dünya mücevher pazarında yüzde 1,6 olan payımızı 2023 yılına kadar yüzde 4,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Çin sürekli zenginleşen nüfusu ile, Hong Kong da konumu ve sağladığı vergi avantajları ile mücevher ticaretinin yoğun olarak yapıldığı yerler olarak öne çıkıyor. Dünyanın en önemli ve büyük mücevher pazarı olan Çin’deki payımız binde bir seviyesinde; bu da kat edilecek çok yolumuz olduğunu ve Çin’in ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

Çin’in mücevher sektörü ile ilgili en büyük ticari partnerlerinin Hindistan, ABD, Fransa ve İtalya olduğuna dikkat çeken Güner, dünyanın en önemli ticaret üslerinden biri olan Hong Kong’un bütün Uzakdoğu pazarına erişim sağlamak konusunda önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde Türkiye’nin itibarını desteklediklerini anlatan Güner böylelikle MİB’in onbinlerce kilometrelik uzaklığa rağmen ASEAN+8 yönetimine girdiğini anımsattı. Bu çalışmaların mücevher ticaretini destekleyeceğini belirten Güner; “Sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle beraber bu hedefe odaklandık. 53 üyemizle birlikte ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek üzere dünyanın en önemli fuarında gövde gösterisi yapacağız” diye konuştu.

Fuarın Türk ürünlerinin Uzakdoğu pazarı tarafından tanınması açısından da önemli olduğunu belirten Güner toplam 135.000 m2 alanda gerçekleştirilen fuarda 50 farklı ülkeden bin 599 yerel 2 bin 16 yabancı toplam 3 bin 615 firmanın yer aldığını ve fuar’ı 145 farklı ülkeden toplam 55 bin 704 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği’nin en önemli pazarları olduğunu bildiren Güner, İngiltere ve İtalya’dan da gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek fuardaki performansın Ekim ve Mart aylarındaki İstanbul Jewelry Show’a katılımı destekleyeceğini dile getirdi.

mücevher sektörü