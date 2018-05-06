Honka - IFK Mariehamn maçı istatistikleri

Honka ve IFK Mariehamn, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 6 puanlı Honka 9. sırada bulunuyor, IFK Mariehamn 7 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Honka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IFK Mariehamn, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 617 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, IFK Mariehamn sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Honka son haftadaki IFK Mariehamn müsabasında 1-1 berabere kaldı.

IFK Mariehamn ise Honka karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Honka, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

IFK Mariehamn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IFK Mariehamn, 3 gol atarken 4 gol yedi.