Honka - Inter Turku maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile Inter Turku, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Honka 2 puanla 11. sırada, Inter Turku 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Honka, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Inter Turku son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 330 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Honka önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Inter Turku ise SJK Seinajoki karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Honka, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Inter Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Inter Turku, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.