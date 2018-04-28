Honka - Inter Turku maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile Inter Turku, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 2 puanlı Honka 11. sırada bulunuyor, Inter Turku 4 puana sahip ve 7. sırada. Honka son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 330 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Honka önceki hafta IFK Mariehamn mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Inter Turku, SJK Seinajoki karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Honka, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Inter Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Inter Turku, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.