Honka - KuPS Kuopio düellosu

Honka ve KuPS Kuopio, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 16 puanlı Honka 6. sırada bulunuyor, KuPS Kuopio 24 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Honka, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. KuPS Kuopio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, KuPS Kuopio sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Honka önceki hafta Lahti mücadelesinde 2-0 yenildi.

KuPS Kuopio, VPS karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Honka, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.