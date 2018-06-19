Honka - SJK Seinajoki sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile SJK Seinajoki, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Honka 19 puanla 5. sırada, SJK Seinajoki 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Honka, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 418 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, SJK Seinajoki sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Honka önceki hafta SJK Seinajoki mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

SJK Seinajoki ise Honka maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Honka, 11 gol attı ve 6 gol yedi.

SJK Seinajoki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. SJK Seinajoki, 4 gol atarken 8 gol yedi.