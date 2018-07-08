Honka - VPS maçı heyecanı

Honka ve VPS, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Honka 29 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken VPS 27 puanda ve 6. sırada. Honka son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. VPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Honka kazanır 1.70, berabere biter 3.00, VPS kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Honka önceki hafta Lahti mücadelesinde 2-0 yenildi.

VPS, KuPS Kuopio karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Honka, 16 gol attı ve 9 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.