Honor 10’un bir hafta içinde dünya genelindeki satışları, Honor 9’un aynı sürede elde ettiği rekoru ikiye katladı. Honor’un internet satış kanallarından birisi olan resmi web sitesi Hihonor, telefonun satışa çıktığı İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da tüm stoklarını bir hafta içinde bitirdi.

Bu hafta Güneydoğu Asya’daki bazı ülkelerde de satışa çıkan Honor 10, yakında Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler’de de tüketicilerle buluşacak. Honor 10, önümüzdeki haftalarda ise Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri, Orta Doğu ve Türkiye’de satışa çıkacak.

Honor 10’un önemli özellikleri:

AI 2.0 kamera

24 MP + 16 MP arka kamera, harici NPU işlemci destekli, Semantik Görüntü Ayrıştırma teknolojisi.

AI 2.0 teknolojisini taşıyan 24 MP ön kamera.

Tasarım

Arka yüzdeki 15 katmanlı 3D cam tasarımla doğal ışıkta ve gölgede renkli bir ışıltı ortaya çıkartıyor.

Fantom Mavisi ve Fantom Yeşili renklerin kombinini sunan Honor 10, bu renklere Paris Estetik Merkezi’nde kavuştu.

Diğer özellikler

Ön yüzde, cam altında yer alan ultrasonik parmak izi okuyucu

5,84 inç, 19:9 görüntü oranlı, çerçevesiz FullView FHD+ ekran

4 GB bellek ve 64 GB/128 GB depolama alanı

Honor SuperCharge 5 V/4,5 A özellikli 3.400 mAh (tipik değer) pil

EMUI 8.1 arayüzlü Android 8.1