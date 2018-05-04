Honor 7X inceleme

Huawei'nin alt markası olan ve yakın zaman önce Türkiye pazarına giren Honor, yüksek performansı uygun fiyatla sunduğu gibi odağına gençleri alan bir yaklaşıma sahip. Firmanın en iddialı modellerinden Honor 7X de bu yaklaşımı doğrular nitelikte özellikler sunuyor.
Honor 7X'i kutudan çıkarıyoruz
Honor 7X'in tasarımı ve teknik özellikleri
Metalik bir tasarıma sahip olan Honor 7X'in arka yüzeyinde mat malzeme tercih edilmiş. Şık bir görüntüsü olan telefonun yine arka yüzeyinde parmak izi okuyucu bulunuyor. 5,93 inç boyutunda olan Honor 7X, pek çok üreticinin tercih ettiği gibi neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. 18:9 en boy oranı sunan yeni akıllı telefonun ekran çözünürlüğü 1080x2160 piksel. Bu noktada cihazın piksel yoğunluğu da 407 ppi seviyesinde.
Honor 7X, HiSilicon Kirin 659 yonga seti, Octa Core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) 8 çekirdekli işlemci, Mali-T830 MP2 GPU, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile donatılmış. Bu depolama kapasitesi, isteğe bağlı olarak 256 GB'a kadar microSD ile artırılabilir konumda. Ancak bu noktada bir tercih yapmak gerekiyor. Honor 7X, çift SIM kart desteği sunuyor. Cihazın yanında konumlandırılan slot'a ya ikinci SIM kartı yerleştirebiliyoruz ya da microSD kart ile depolamayı artırabiliyoruz. Her iki opsiyonu birlikte kullanmak mümkün değil.
Honor 7X'in kamera performansı
Ön tarafında 8 MP (F/2.0) kamera bulunduran Honor 7X'in arka yüzeyinde çift kamera bulunuyor. Bunlardan ilki 16 MP (F/2.2) çözünürlük sunarken, ikincisi ise yalnızca derinlik algısını artırmak için kullanılan 2 MP çözünürlüğünde. Gündüz çekimlerde yeterli sonuç veren Honor 7X, LED flash desteğiyle de olsa gece çekimlerde pek tatmin edici sonuçlar veremiyor.
Günümüzde pek çok akıllı telefonda bulunmayan FM radyo desteği de sunan Honor 7X, an itibariyle 1.699 TL fiyat etiketiyle piyasada yer alıyor. Özelliklerine kıyasla uygun fiyatlı bir çözüm olan Honor 7X'de, hızlı şarj desteğinin bulunmaması, düşük ışıktaki kamera performansı, hem ikinci SIM'i hem de microSD desteğini aynı anda sunamaması, NFC desteğinin ve suya karşı korumasının bulunmaması önemli eksiler olarak dikkat çekiyor. Cihaz ayrıca Android 7.0 ve bugün itibarıyla yeni versiyonu yayınlanan EMUI 5.1 arayüzüyle birlikte geliyor.
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