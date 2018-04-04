Türkiye pazarına yeni giriş yapan Honor, amiral gemisi özellikli dört kameralı 9 Lite ve tam ekranlı 7X modellerini, Teknosa’nın websitesi ve mağaza kanallarında herkes için erişilebilir fiyatlarla satışa çıkartıyor. Honor 7X ve Honor 9 Lite, Teknosa web sitesinde kısa bir süre için ön siparişe özel avantajlı fiyatlarla akıllı telefon severleri bekliyor.
Huawei Grubu’nun akıllı telefondaki dijital markası Honor, kurulduğu 2013 yılından bu yana rekabetçi ürünlerini 74 ülkedeki 80 milyon hayranına ulaştırdı. Kısa süre önce, küresel büyümesinin bir parçası olarak Türkiye pazarına giriş yaptığını duyuran şirket, lansman etkinliği ile marka DNA’sını paylaşmanın yanı sıra, yenilikçi ve trend yaratan iki akıllı telefonu Honor 7X ve Honor 9 Lite’ı Türkiye pazarına sundu.
İlk kez ve sadece Teknosa’da satılacak olan telefonlar, hemen sahip olmak isteyenler için Teknosa web sitesinde bugünden itibaren ön siparişe özel avantajlı fiyatlarla listelenecek ve Teknosa mağazalarında yakında yerini alacak.
Sınıfının en iyilerinden Honor 7X'in özellikleri ve fiyatı
Yüksek performanslı X serisinin en yeni ürünü olan Honor 7X, benzersiz tam ekran deneyimini son derece uygun bir fiyatla sunuyor. Honor 7X, Honor FullView Ekrana sahip ilk Honor telefon olma özelliğini taşıyor. 5,93 inç büyüklüğündeki ekran, muazzam görüntü kalitesi ve sıra dışı ekran/gövde oranı ile tamamlanıyor.
Çift mercekli (16 MP + 2 MP) arka kameranın geniş diyafram aralığı ve hızlı odaklama özellikleri DSLR seviyesinde fotoğraflar çekebilmeyi mümkün hale getirirken, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci en zorlu işlerin altından kalkabilecek yüksek performansı sunuyor.
Aynı fiyat aralığındaki telefonlara göre geniş ve çerçevesiz ekranı, yüksek kaliteli metalik gövdesi, çift mercekli arka kamerası, 3.340 mAh’lik uzun ömürlü pili ile öne çıkan Honor 7X, köşelerdeki “hava yastığı tasarımı” ile düşmelere karşı da dayanıklı. Yuvarlanan köşelerde kullanılan 2,5D cam kaplama, darbelere karşı telefonu koruyor. Altın, siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip Honor 7X’in tavsiye edilen satış fiyatı 1.899 TL olacak. Akıllı telefon severler Honor 7X’i ön sipariş döneminde Teknosa web sitesinden 1.699 TL’ye satın alabilecekler.
Dört kameralı Honor 9 Lite'ın özellikleri ve fiyatı
Honor’un bugüne dek en çok ilgi gören akıllı telefon modellerinden Honor 9’un seçkin tasarımını devam ettiren Honor 9 Lite, ön ve arka yüzdeki toplam dört kamerası ve FullView HD ekranı ile son derece cazip bir fiyatla Türk tüketicilerinin karşısına çıkıyor.
Honor 9 Lite’ın çift mercekli 13 MP + 2 MP kameraları, telefonun hem ön hem de arka yüzünde yer alıyor. Böylece istenen her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalamak mümkün oluyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği ile Honor 9 Lite, her zaman en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.
Estetik ve fonksiyonun birlikteliği düşüncesiyle tasarlanan Honor 9 Lite, ultra ince, tarz sahibi bir akıllı telefon. 5,2 inç ekran sığabilen gövdesinde 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran taşıyan Honor 9 Lite, böylece sıra dışı bir görüntü kalitesi sunabiliyor.
Honor 9 Lite’ın arka yüzündeki nano ölçekteki optik kaplama, telefonun zarafetini ortaya koyarken, ışık altında bir elmas gibi parlamasını sağlıyor. Ultra hızlı 16 nm’lik sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemcisi, Android 8.0 ve EMUI 8.0 ile akıcı ve hızlı bir kullanımın kapılarını aralıyor.
Honor 9 Lite, çok yakın sürede satışa çıkacak ve Gece Siyahı, Safir Mavisi ve Buzul Grisi renk seçeneklerine sahip olacak. Honor 9 Lite’ın tavsiye edilen fiyatı 1.499 TL olarak açıklanırken, telefonu Teknosa web sitesinden ön sipariş dönemine özel 1.299 TL’ye satın almak mümkün olacak.
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