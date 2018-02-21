Dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı olan CES’te bu yıl 8 ödül birden alan Honor akıllı telefonlar yakında Türkiye pazarında raflarda yerini alacak. Çin’de 2013 yılında kurulan Honor şirketi, ana vatanı ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olmayı başardı. Rekabetçi ürünlerini 74 ülkeye ve 80 milyon hayranına ulaştıran şirket, 2018 yılında sekiz adet “CES’in En İyisi” ödülü almayı başardı.

Çin’de 2017’nin 1 numarası oldu

Bağımsız pazar araştırma şirketi Sino’nun verilerine göre, Honor, Çin’deki akıllı telefon pazarında satış hacmi ve gelir açısından 2017 yılının bir numarası oldu. Çin’de her yıl 11 Kasım’da kutlanan ve alışverişin patlama yaptığı “Bekarlar Günü”nde ülkenin en büyük iki e-ticaret platformu Alibaba ve Jingdong’da 600 milyon doların üzerinde satış yapan Honor, böylece aşılması zor bir rekor kırdı.

Kuzey ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlara da adım atan Honor, özellikle Batı Avrupa’da muazzam bir başarıya imza attı. Son pazar verilerine göre Honor’un gelirleri Almanya’da yüzde 300, İtalya’da yüzde 350 artarken, Fransa’nın “En iyi online akıllı telefon markası” seçildi. Diğer yandan, şirket pazar payı büyümesi açısından da dikkat çekici gelişmeler ortaya koydu; Honor, Finlandiya pazarında 1., Rusya’da pazar payında ise 3.lüğe oturdu.

Farklı bölgelerdeki başarılarına paralel olarak dünya genelindeki yaygınlığını da arttırmak isteyen Honor, küresel büyüme enerjisini şimdi Türkiye’ye taşıyor. Şirketin trend yaratan, yenilikçi ürün ailesinin en yeni üyeleri, dinamik Honor marka ruhuyla tüm Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.