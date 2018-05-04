Akıllı telefon dünyasının önde gelen dijital markası Honor, en yeni kullanıcı arayuzü (UI) güncellemesi EMUI 8.0’ın 2 Mayıs itibarıyla Honor akıllı telefonlara geleceğini bildirdi.

EMUI 8.0, hızlı kısayol menüleri, kullanıma bağlı performans iyileştirmesi ve sadeleştirilen telefon ayarları sayesinde Honor akıllı telefonların kullanım deneyimini ve işlevselliğini zenginleştiriyor.

EMUI 8.0’daki öne çıkan özellikler:

Uygulama simgelerinden hızlı kısayol menüleri – Bir uygulamadaki belirli özelliklere erişmenizi sağlayan kısayol menülerini kullanıma sokmak için uygulama simgesine basılı tutup, kısayol menüsünden uygulamayı seçmek yeterli. İstenirse, açılan menüden istenen özellik ekranda yeni bir kısayol olarak da kullanılabiliyor.

Yeni dolaşım kutusu – Ana ekrana yeni eklenen kısayolu ile yeni dolaşım kutusu, ekranın herhangi bir noktasında kullanılabiliyor. Böylece dolaşım ve diğer işlemler kolayca yapılıyor.

Güncellenen Ayarlar menüsü ve Telefon Yöneticisi – Ayarlar menüsü yeniden tasarlanarak daha sade ve sezgisel bir hâle getirildi. Güncellenen Telefon Yöneticisi, kullanım kalıplarına göre sistemi otomatik olarak iyileştiriyor ve telefonun her zaman performansının zirvesinde kalmasını sağlıyor.

Fotoğraflar içinde çöp kutusu – Kazayla silinen fotoğraf ve videoları geri getirmek artık mümkün. Artık yeni arayüzdeki Fotoğraflar içinde, silinen fotoğraf ve videoları 30 gün boyunca saklayan bir çöp kutusu da mevcut.

Benzersiz LinkedIn entegrasyonu – EMUI 8.0’daki Kişiler ve E-posta, LinkedIn bağlantılarının kariyer detaylarını da eşleştirerek, kişilerin platformlar arası yönetimini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

İki Bluetooth cihaza kadar bağlan – Mobil deneyimi ve eğlenceyi artırmak için, Honor akıllı telefonlar artık aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabiliyor.

Honor Başkanı George Zhao konuyla ilgili “En yeni EMUI 8.0 güncellemesi, tüm dünyaya yenilikçi mobil teknolojiler ve sıra dışı bir değer sunmaya olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Küresel bir lider olarak, teknolojinin son harikalarını erişilebilirlikle birleştiriyoruz ki, herkesin hayatı verimli ve neşeli olsun” dedi.

Yeni özellikler OTA güncellemesi ile kullanıcılara aşamalı olarak 2 Mayıs’tan itibaren sunulacak.