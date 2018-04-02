Yakın zaman önce Honor Türkiye başkanı olarak atanan Kevin Wang ile firmanın Türkiye stratejisini ve Türkiye'de satışa sunacağı ürünlerini konuştuk.
Honor’un Türkiye hedefleri nedir?
Kurulduğu 2013 yılından bu yana genç ve hızlı büyüyen bir marka olan Honor, 2014 yılında küresel yayılmaya başladı. Honor’un çeşitli pazarlardaki başarıları kaliteli ürün, kesintisiz yenilikçilik, sağlam iş ortakları ağı ve yerel ihtiyaçları iyi anlamamız sayesinde gerçekleşti.
Türkiye’de mantıklı fiyatlara sahip telefonlar satmak istiyoruz. Akıllı telefonları erişilebilir fiyatlarda tutmak, teknolojiyi anlayan ve takip eden kişiler için de mantıklı bir seçenek olarak görünüyor. Kalite ve fiyat önceliğinin dışında, spor, müzik, moda gibi farklı alanlardaki hayranlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Dokunduğumuz her yerde yerel iş ortaklarıyla çalışmalar yapıyoruz.
Honor telefonlar ne zaman Türkiye’de satışa çıkacak? İlk modeller ne olacak?
Akıllı telefonlarımızı bu ay içerisinde Türkiye pazarında satışa sunacağız. Bu yıl 5 modeli Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz. Yarın tanıtacağımız ilk modellerimiz Honor 7X ve Honor 9 Lite olacak. Tanıtım öncesinde fiyat bilgisi veremem ama amiral gemisi özellikleri sunan tüm cihazlarımız için fiyatlar ‘erişilebilir’ olacak.
Honor ve Huawei arasındaki ilişkiyi anlatabilir misiniz?
Huawei ve Honor, Huweri Grup çatısı altındaki iki marka; farklı tüketici segmentlerine hitap eden bu markaların farklı modellerden oluşan, farklı ürün portföyleri var. Huawei ve Honor, ARGE açısından ortak kaynaklara sahip ama Honor’un ürün geliştirme ekibi Huawei’ninkinden ayrı. İki marka da çatı şirketin uluslararası erişiminden, teknolojisinden ve kaynaklarından faydalanıyor.
Honor ve Huawei'nin organik bağı, Türkiye'deki tüketiciler açısından bir kafa karışıklığına veya avantaja yol açar mı?
Çift marka stratejisi, farklı pazar segmentlerinde rekabetçi avantajımızı korumamızı sağlıyor. Huawei, farklı marka stratejisiyle iş dünyasına ve premium segmente hitap ederken, Honor’un odağı daha farklı. Genç ve eğlenceli bir marka olarak gençler ve trendleri belirleyenler için varız. Honor, samimi ve cool bir deneyim ve ürünlerle gençlerin karşısına çıkacak, başarısının altında yatan genleri tüm dünyadaki gençlere ve trendleri belirleyenlere sunacak.
Türkiye’de akıllı telefon fiyatları vergi sebebiyle yurt dışına göre daha yüksek. Bunu göz önünde bulundurunca, Honor Türkiye’de uygun fiyatlı kalabilecek mi?
Honor, erişilebilir fiyatlarla premium telefon özelliklerini bir araya getiren bir marka. Türkiye’de de premium özelliklere sahip orta segment akıllı telefonlara dönük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki 1.000-2.000 TL seviyesindeki cihazlar şu anda rakiplerin yeterince iyi fiyat/performans oranına sahip olmayan ürünleriyle dolu. Bu boşluğu Honor olarak biz dolduracağız.
Android güncellemeleri farklı ülkelerde farklı zaman dilimlerinde kullanıcılara dağılıyor. Türkiye’de Honor telefonları satın alan tüketiciler, örneğin ABD ile aynı zamanda güncelleme alabilecek mi?
Bu konuda bölgeler birbiriyle senkronize oluyor. Dolayısıyla ABD ile aynı anda değil ama Batı Avrupa ile aynı anda olacağını söyleyebilirim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.