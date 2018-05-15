Bu yılki amiral gemisi modeli Honor 10’u Londra’da düzenlenen bir etkinlikte tanıtan Honor, “Yapay Zekada Güzellik” konseptini hayata geçirirken, iki büyük özelliği de göz önüne serdi.

Honor 10’un AI 2.0 teknolojisi çift mercekli kameraya yapay zeka kabiliyetleri katarken, telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan, Honor 10 CMF adını taşıyan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama Kuzey Işıkları’na benzer bir görsellik sağlıyor.

Honor 10, 15 Mayıs’tan itibaren İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da satışa çıkacak. Amiral gemisi model, Türkiye’nin de aralarında olduğu diğer ülkelerde ise çok yakında tüketicilerle buluşacak.

Honor Başkanı George Zhao, etkinlikte yaptığı konuşmada 2016 yılından önce akıllı telefonlardaki yaygın renklerin siyah, beyaz ve altın olduğu söylerken, Honor’un 2016 yılında Fantom Mavisi, 2017 yılında Fantom Grisi renklerinde akıllı telefonları piyasaya çıkarttığını hatırlattı.

Kurulduğu günden bu yana Çin dışındaki pazarlarda %100 büyüme elde eden Honor’ın View 10 modeli İngiltere merkezli Stuff, The Guardian, T3 ve Recombu gibi yayınlarca 5 yıldıza layık görüldü.

Operatör odaklı ve açık pazarlardaki kapsamlı iş ortaklıkları ve ödüllü ürünlerin birleşimi, İngiltere’de Honor’un %200 büyüme oranı yakalamasını sağladı. Rusya’da 11 aydır ilk 3’te yer alan Honor, Samsung ve Apple ile başabaş durumda. Hindistan’da en hızlı büyüyen marka olan Honor, ilk 5 marka içerisinde yer alıyor.

HONOR 10’UN ÖZELLİKLERİ

24 MP + 16 MP arka kamera

Honor 10’un 24 MP+16 MP çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağıu ünitesi) ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Kameranın gördüğü nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında belirleyebiliyor.

Bu özellik sektörde bir ilk olan Semantik Görüntü Segmentasyon teknolojisi ile çalışıyor ve Honor 10, tek bir görüntüde yer alan birden çok nesneyi tanıyabiliyor. Honor 10’u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi olan bu teknoloji, sahneye özel parametrelerin her fotoğrafa gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesini sağlıyor. Böylece çekilen her fotoğraf, tek bir dokunuşla profesyonel bir kareye dönüşüyor.

24 MP ön kamera

Honor 10’da yapay zeka sadece arka kamerayla sınırlı değil; 24 MP çözünürlüklü ön kamera da selfie’lerin akıllı eşlikçisi olacak. 3D yüz tanıma desteği ile insan yüzündeki 100’den fazla noktayı baz alarak detayları piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor.

Honor 10’daki ön kamera, çeşitli aydınlatma koşullarında stüdyo aydınlatması efektlerini de destekliyor. Gelişmiş yüz tanıma ile hatasız Bokeh efekti uygularken, ‘grofie’ olarak adlandırılan toplu selfie’lerde herkesin yüzünün ince detaylarını yakalayabiliyor.

FullView ekran ve ultrasonik parmak izi okuyucu

Honor 10, ön camın altına yerleştirdiği ultrasonik parmak izi okuyucuyla sektörde bir ilki gerçekleştirirken, 5,84 inçlik FullView FHD+ ekran çerçevesiz yapısıyla 19:9 ekran oranı ve %86 ekran/gövde oranı sunuyor.

Honor 10, bağımsız bir NPU işlemci taşıyor. 4 GB bellek, 64 GB / 128 GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Honor 10’daki 5V/4,5A’lik Honor Super Charge teknolojisi ve 3.400 mAh pil 25 dakika şarj ile yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor.