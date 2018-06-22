Hopf’ta fark 300 bin Euro

Trabzonspor’da Onur Kıvrak’ın sakatlığının henüz düzelmemesi ve Uğurcan Çakır’ın da tecrübesiz oluşu dışında Esteban’ı da kadroda tutmak istemeyen Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Gençlerbirliği’nin başarılı file bekçisi Johannes Hopf’u gündemine almıştı. Başkent ekibiyle yapılan görüşmelerde İsveçli kaleci için 700 bin Euro’luk bir bonservis rakamı önerildi. Kırmızı-Siyahlılar, 1 milyon Euro isterken görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

MUSA İÇİN TEKLİF

Okay Yokuşlu’nun takımdan ayrılması ile bölgeye bir transfer yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Musa Çağıran için Osmanlıspor ile temasa geçti. Yapılan ilk görüşmede bonservisi yüksek bulunan oyuncu için kiralık formülünü devreye sokan

Trabzonspor, Osmanlıspor’a “Satın alma opsiyonlu kiralayalım” teklifi yaptığı öğrenildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun önünüzdeki günlerde Musa Çağıran ve Umar Aminu transferleri ile ilgili Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik ile görüşecek. Transferlerle ilgili önünüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.