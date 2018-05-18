Horsens - Brondby maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Horsens ile Brondby, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 35 puanlı Horsens 6. sırada bulunuyor, Brondby 63 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Brondby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 133 kodlu maçı oynayanlar; Horsens galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.00, Brondby galibiyet oranı 1.25. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Horsens önceki hafta Lyngby mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Brondby ise Hobro karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Horsens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Horsens, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Brondby, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brondby 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.