Horsens - FC Copenhagen maçı rakamları

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Horsens, 27 Nisan 2018 Cuma günü FC Copenhagen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Horsens 35 puanla 6. sırada, FC Copenhagen 47 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Horsens kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, FC Copenhagen sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Horsens son haftadaki Lyngby müsabasında 1-1 berabere kaldı.

FC Copenhagen ise Silkeborg karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Horsens, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.