Horsens - FC Copenhagen maçı rakamları

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Horsens ile FC Copenhagen, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 35 puanlı Horsens 6. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 47 puana sahip ve 4. sırada. Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 178. İddaa'da Horsens kazanır 4.30, berabere biter 3.60, FC Copenhagen kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Horsens son hafta oynanan Lyngby maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Copenhagen ise Silkeborg maçında 1-3 kazandı.

Horsens, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.