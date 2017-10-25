Hostes uçaktan düştü!

Çin havayolu şirketi China Eastern'a ait uçakta görülmedik bir kaza yaşandı.

Uçağın kapısını kapatmaya çalışan hostes dengesini kaybederek uçaktan düştü.

Kunming - Tengchong seferini yapmak üzere kalkmak üzere olan uçağın kapısını kapatırken üç metre yükseklikten düştü.

Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kazada hostes, kalkış için uçağın hazırlığını tamamlayan teknik servis çalışanları tarafından fark edildi.

Hostesin ayak kemiklerinde kırılmalar meydana geldiği belirtilirken hastaneye kaldırıldığı açıklandı.