Houston 1836 - Colorado Rapids maçı ne zaman?

ABD MLS maçında Houston 1836 ile Colorado Rapids, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Houston 1836 18 puanla 13. sırada, Colorado Rapids 8 puanla 23. sırada bulunuyor. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Colorado Rapids son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Houston 1836 kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Colorado Rapids sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Houston 1836 son haftadaki Chicago Fire müsabasında 3-0 kazandı.

Colorado Rapids, Seattle Sounders karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Houston 1836, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 8 gol yedi.

Colorado Rapids, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colorado Rapids 2 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.