Houston 1836 - Los Angeles Galaxy maçı öncesi rakamlar

Houston 1836 ve Los Angeles Galaxy, 06 Mayıs 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. 8 puanlı Houston 1836 14. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 10 puana sahip ve 11. sırada. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Los Angeles Galaxy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Los Angeles Galaxy kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Houston 1836 son hafta oynanan Chicago Fire maçında 3-0 kazandı.

Los Angeles Galaxy, FC Dallas karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Houston 1836, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Houston 1836, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Los Angeles Galaxy, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.