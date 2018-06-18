Houston 1836 - Minnesota Stars maçı heyecanı

ABD Açık Kupası Son 8 Turu maçında Houston 1836 ile Minnesota Stars, 19 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:30. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Minnesota Stars, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Houston 1836 kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Minnesota Stars sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Houston 1836 son haftadaki Chicago Fire müsabasında 3-0 kazandı.

Minnesota Stars ise San Jose Earthquakes karşılaşmasında 3-2 yenildi.