Houston 1836 - Minnesota Stars maçı ne zaman?

ABD MLS maçında Houston 1836 ile Minnesota Stars, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. 22 puanlı Houston 1836 13. sırada bulunuyor, Minnesota Stars 19 puana sahip ve 17. sırada. Houston 1836 son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Minnesota Stars, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Houston 1836 kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Minnesota Stars sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Houston 1836 son haftadaki Minnesota Stars müsabasında 1-0 kazandı.

Minnesota Stars, Houston 1836 karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Houston 1836, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Houston 1836, kendi sahasında 20 gol attı, 10 gol yedi.

Minnesota Stars, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Minnesota Stars 10 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.