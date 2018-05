Houston 1836 - New York City FC maçı rakamları

ABD MLS maçında Houston 1836 ile New York City FC, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:55. Houston 1836 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken New York City FC 24 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. New York City FC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Houston 1836 kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, New York City FC sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Houston 1836 önceki hafta Colorado Rapids mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

New York City FC ise Columbus Crew karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Houston 1836, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Houston 1836, kendi sahasında 13 gol attı, 7 gol yedi.

New York City FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. New York City FC, 10 gol atarken 14 gol yedi.