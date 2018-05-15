NBA'de konferans finalleri heyecanı Batı Konferansı'nda da başladı. Final serisi ilk maçında Golden State Warriors, Houston Rockets'ı deplasmanda devirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyot Rockets'ın 30-29'luk üstünlüğüyle tamamlandı. Devre ise 56-56'lık skorla tamamlandı.



Karşılaşmanın üçüncü periyotunda daha iyi hücum eden Golden State Warriors, son çeyrekte de farkı korudu ve Houston Rockets'ı deplasmanda 119-106 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Houston Rockets seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını da eline geçirdi.





DURANT 37 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Golden State Warriors'ta Kevin Durant 37 sayı attı ve 3 ribaund aldı. Klay Thompson 28 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Stephen Curry 18 sayı, 6 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi.



Houston Rockets'ta James Harden'ın 41 sayı, 4 ribaund, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Chris Paul 23 sayı, 11 ribaund ile oduble-double yaptı. Öte yandan Chris Paul, maçın bir bölümünde Durant'e dirsek attı.