Houston Rockets: 117 - New York Knicks: 102 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) New York Knicks'i 117-102 yenen Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup etti.

Ev sahibi Rockets'ta Ryan Anderson 17 sayı, 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı, 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı, 15 ribaunt ve Courtney Lee 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

8 YIL SONRA 130 SAYI!

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda 3. karşılaşmasını kazandı. 76ers, 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı gönderdi.

76ers'ta J.J. Redick 29 sayı, 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı, 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı, 13 asist, 7 ribaunt, Joel Embiid de 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı. Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti. NBA'e 3 maçla devam edilecek.

GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 86-106

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 130-111

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 105-108

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 78-112

Houston Rockets-New York Knicks: 117-102

Indiana Pacers-Boston Celtics: 98-108

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 97-81

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 110-95

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 121-108

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 95-97

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