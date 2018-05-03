Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Utah Jazz, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-108 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.



NBA Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı ağırladı.



İlk periyodu 36-28, devreyi de 64-55 önde geçen konuk ekip karşısında Houston Rockets, üçüncü periyotta farkı bir sayıya kadar indirdi: 85-86. Son periyotta üstünlüğünü koruyan ve karşılaşmayı 116-108 kazanan Utah Jazz, seriyi 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline geçirdi.



Joe Ingles'in 27 sayıyla galibiyete katkıda bulunduğu Utah Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell 17 sayı, 11 asist, Jae Crowder da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



Rockets'ta ise James Harden 32 sayı, 6 ribaunt, 11 asistle sahanın en skorer ismi olurken, Chris Paul 23, Clint Capela da 21 sayıyla oynadı.

KOKOSKOV NBA TARİHİNE GEÇTİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns, başantrenörlük görevi için Sırp Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 46 yaşındaki Kokoskov'un, NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü olacağı bildirildi.



Açıklamada, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets ile karşılaşan Utah Jazz'da yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov'un play-off'ların bitmesinin ardından Suns'taki görevine başlayacağı belirtildi.



Daha önce NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Orlando Magic gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Kokoskov, Gürcistan ve Slovenya Milli Takımı'nı da çalıştırdı. Slovenya, Kokoskov'un başantrenörlüğünde Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.