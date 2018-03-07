Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Houston Rockets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 122-112 mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Houston Rockets, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 122-112 yendiği karşılaşmayla Boston Celtics'in NBA'de bu sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Sezonun 50'nci galibiyetine ulaşan Batı Konferansı lideri Rockets'ta Chris Paul 25 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Trevor Ariza 15, Eric Gordon ise 14 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon 29'uncu kez kaybeden Thunder'da Russell Westbrook 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Carmelo Anthony 23 sayı, Paul George 17 sayı, Steven Adams ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı.
ERSAN'DAN 11 SAYI
Bu sezon play-off'lara kalmayı hedefleyen Philadelphia 76ers, sezonun 35'inci galibiyetini, deplasmanda Charlotte Hornets'i 128-114 mağlup ederek aldı.
Sixers'ta Robert Covington 22 sayı, Ben Simmons 16 sayı ve 13 asist, Dario Saric 19 sayı, 23 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle galibiyette etkili oldu.
Üst üste 4'üncü kez kaybeden Hornets'te Dwight Howard 30 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 12 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.
WARRIORS TAKİBİ SÜRDÜRDÜ
Golden State Warriors, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 114-101'lik skorla geçerek Batı Konferansı'ndaki zirve mücadelesinde Houston Rockets'ı takibini sürdürdü.
Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 34, Kevin Durant 19, Klay Thompson 18 sayıyla mücadele etti.
Bu sezon 45'inci kez yenilen Nets'in en skorer isimleri 20 sayı ve 8 asistle D'Angelo Russell ile 19 sayı kaydeden DeMarre Carroll oldu. NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 114-128
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 106-90
Washington Wizards-Miami Heat: 117-113
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-122
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 118-107
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-87
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 114-101
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 116-121
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.