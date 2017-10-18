Houston Rockets, şampiyon Warriors'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) 2017-18 sezonunun ilk gününde Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-121 yendi.
NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. 2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayan Golden State Warriors ile Houston Rockets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets, Warriors deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.
Rockets'ı galibiyete, 27 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynayan James Harden, 24 sayı kaydeden Eric Gordon ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten P.J. Tucker taşıdı. Rockets'ın bu sezon kadrosuna kattığı all-star oyun kurucu Chris Paul ise 4 sayı, 11 asist ve 8 ribauntluk katkı yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 20 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 blok, Stephen Curry'nin 22 sayı, 5 ribaunt, Nick Young'ın 23 sayı ve Draymond Green'in 9 sayı, 13 asist, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
HAYWARD SAKATLANDI, CAVALIERS KAZANDI
2017-18 sezonunun açılış maçı, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile 3 yıl James'in yanında oynadıktan sonra bu sezon Boston Celtics'e giden Kyrie Irving'i, karşı karşıya getirdi.
Geçen yılın finalisti Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı 102-99 kazandı. Celtics'in bu sezon kadrosuna kattığı all-star oyuncu Gordon Hayward'ın, ilk çeyrekte sol ayak bileği kırıldı.
29 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle maçı tamamlayan James, "triple double"ı kaçırdı. Cavaliers'ta Kevin Love 15 sayı, 11 ribaunt, Derrick Rose ise 14 sayılık katkıda bulundu. Bu sezon Cavaliers'a giden milli basketbolcu Cedi Osman, süre alamadı.
Celtics'te Irving 22 sayı, 10 asist ve çaylak oyuncu Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Jaylen Brown ise 25 sayı, 6 ribaunt üretti.
- Houston Rockets
- Golden State Warriors
- nba
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