Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Los Angeles Clippers'ı 105-92 yenen Houston Rockets, üst üste 14. galibiyetini elde etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, Los Angeles Clippers deplasmanından 105-92 galip ayrıldı.
Rockets'ı galibiyete, 25 sayı, 7 asistle oynayan James Harden, 22 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 22 sayı kaydeden Eric Gordon taşıdı.
Clippers'ta Tobias Harris 24, Montrezl Harrell 22, Milos Teodosic ve Lou Williams 13'er sayıyla mücadele etti.
PELICANS'I DAVIS SÜRÜKLÜYOR
Ligin son haftalardaki formda ekiplerinden New Orleans Pelicans, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 121-116 yenerek galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkardı.
Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 15 ribaunt, Rajon Rondo da 13 sayı, 12 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı. Jrue Holiday ise 25 sayı kaydetti.
Spurs cephesinde Rudy Gay'in 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok, Dejounte Murray'nin 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Emanuel Ginobili'nin 17 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Pelicans'ın all-star forveti Davis, şubat ayında çıktığı 11 maçta 35 sayı, 13 ribaunt, 2,5 top çalma ve 2,2 blok ortalamalarını yakaladı.
Davis böylece, son 40 sezondur bir ayı 35 sayı ve 10 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan iki oyuncudan biri oldu. Bunu başaran diğer isim Moses Malone'du.
RAPTORS HIZ KESMİYOR
Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, konuk olduğu Orlando Magic'i 117-104 mağlup ederek son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.
Raptors'ta 21 sayı atan DeMar DeRozan, 17 sayı, 11 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry ve 13 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Jakob Poeltl, galibiyetin mimarları oldu.
Magic'te Evan Fournier ve Mario Hezonja 17'şer sayı kaydetti. Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt, Nikola Vucevic ise 14 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 110-87
Orlando Magic-Toronto Raptors: 104-117
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 107-102
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 134-106
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 102-110
Washington Wizards-Golden State Warriors: 101-109
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 110-111 (uzatmada)
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 116-121
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 92-105
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