Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık, sanık avukatları ve müdahil Dink ailesinin avukatlarının talepleri alındı. Kimi sanık avukatları, müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması, sanıkların duruşmaya gelme zorunlulukları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın kendisinden, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi olan F4 belgesini yok etmesini istediğini belirterek, bu konuya şahit olan İstihbarat Daire Başkanlığı'nda personel şube müdürü olarak çalışan Aydın Patan'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.
"GÖREVİNİ İHMAL EDEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"
Cinayetten 11 ay önce, Dink'in öldürüleceğine yönelik istihbaratı öğrendiğini aktaran Akyürek, "Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon Emniyet Müdürü değilim ben. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Tutuklu sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlisi Muharrem Demirkale ise, tahliye talep etmediğini belirterek, "Çünkü suçsuzum ve burada olmamam gerekiyor. Eğer bizim tutukluluğumuzla bu ülke kurtulacaksa bizi öldürsünler. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim." diye konuştu.
Dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube görevlilerinden Özkan Mumcu da, 36 aydır tutuklu olduğunu, tutuklulukta 4. yıla girdiğini ve 85 sanık içinde en çok tutukluluğu bulunan kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Ben Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken Dink cinayetinden 6 ay önce askere gittim. Cinayet işlendiği tarihte de askerdeydim ve görev yapmıyordum. F4 yazısının yazıldığı tarihte, İstanbul ve İstihbarat Daire Başkanlığı'nda büro amiriydim. Yazının yazıldığı tarihten cinayet tarihine kadar, özellikle de askerde bulunduğum sürede Yasin Hayal'in Ogün Samast'ı azmettirmesi benim askerliğim döneminde olmuştur. Neredeyse ceza süresi kadar cezaevinde kaldım. Dava daha sürecek daha ne kadar tutuklu kalacağım bilemiyorum. Kaçmam söz konusu değil, tahliye istiyorum."
ARA KARAR
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan, dönemin mülkiye müfettişlerinden Şükrü Yıldız'ın, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesine hükmetti.
Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmeden heyet, ismi belirlenen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı, sıralı yapılmak üzere 10, 11 ve 12 Temmuz'a erteledi.
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