HSBC Yatırım'a Extel 2018'den ödül

HSBC Yatırım bünyesinde bulunan Türkiye Araştırma Ekibi, en iyi araştırma ekiplerinin ve analistlerinin belirlendiği Extel 2018 Anket’inde “Gelişmekte Olan EMEA Ülkeleri - En İyi Araştırma Ekibi” seçildi. Bu yıl 45'incisi düzenlenen uluslararası araştırmada, Avrupa genelinde 2 bin 600 portföy yönetim şirketi, 240 aracı kurum ve Avrupa’nın dünya çapında en büyük bin 100 halka açık şirketi oy kullandı.

HSBC Yatırım Genel Müdürü Tolga Koyuncu konu ile ilgili şunları söyledi:

"HSBC Yatırım olarak yurt içindeki ve dışındaki müşterilerimize sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerinde aracılık ve yatırım olanağı araştırma, tavsiye ve satış hizmeti veriyoruz. Araştırma ekibimizin Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde birinciliği elde etmiş olması, uluslararası standartlarda hizmet verdiğimizin, risk yönetimi kapasitemizin, yatırımcıların HSBC’ye duyduğu güvenin ve ekibimizin başarısının çok önemli bir göstergesi. Şeffaf, açık ve sürdürülebilir iletişim stratejimiz ile müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz.”